غوتيريس: نتطلع للتعاون مع الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الليبية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إن المنظمة الدولية تتطلع للتعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، مؤكداً أن الشراكة بين الهيئتين أسفرت عن نتائج مهمة.

وأوضح غوتيريس، أن التعاون بين المنظمتين الدوليتين كان له الفضل في دعم مجموعة من الأنشطة، بدءا من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا إلى بعثة المراقبين العسكريين للاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، والهدنة في جنوب السودان التي ولدت تفاؤلاً حذراً في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد بالشراكة الأممية الأفريقية بعدما وقع الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، واستؤنفت بعدها المحادثات السياسية.

وعبر غوتيريس عن امتنانه لمشاركة الاتحاد الأفريقي المستمرة والوثيقة في دعم عمليات الحوار الجارية خصوصاً وأنه الرئيس المشارك للفريق المعني بالأمن التابع للجنة المتابعة الدولية.

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