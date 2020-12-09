ودان تحتفي بالشعر الشعبي خلال فعاليات مهرجان الطوزة للفروسية “صور”

أفسح منظمو مهرجان الطوزة للفروسية والتراث المنعقد في مدينة ودان ، مساحة للشعر الشعبي بأمسية شهدتها كلية القانون بمدينة ودان وسط إجراءات احترازية من جائحة كورونا.

واحتفت مدينة ودان بالأصالة وتقاليد الأسلاف عبر مهرحان الطوزة للفروسية والتراث في نسخته الثانية، فكان الافتتاح وعروض الفرسان الشعبيين على جيادهم الأصيلة في ملهاد المرحوم هاشم القاضي.

لطالما ارتبطت الفروسية في الخيال الليبي وواقعه على حد سواء بالشعر الشعبي فكان الحضور على موعد مع أمسية جاد من خلالها الشعراء بقصائدهم في حب الوطن وتجسيد ما تمر به البلاد من أوجاع ومساع لرأب الصدع نحو المصالحة ولم الشمل، فشهد مدرج كلية القانون في ودان هذه الأمسية العطرة ومن المشاركين الشاعر أحمد بلهود.

ونظم المهرجان نادي الحرية للفروسية بمدينة ودان، كما شارك في أمسية الفرسان أيضا الشاعر مصباح الطابوني من مدينة سوكنة وهو أحد المشاركين في الدورة الأولى من برنامج شاعر ليبيا الذي أطلقته قنوات 218 عام 2016.

وانتظمت أمسية مهرجان الطوزة وسط أجواء احترازية من جائحة كورونا واستمرت زهاء الأربع ساعات ونصف الساعة، شملت عروضا للشباب الفرسان وقصائد لشعراء ودان ورفاقهم من أبناء الجفرة تغنت بالوطن والدعاء للبلاد أن يلتئم شمل أولادها نحو الاحتفاء بالمحبة والسلام.

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