بوشناف: سنستوعب المجموعات التي حاربت الإرهاب في المؤسسات الرسمية

دعا وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وأيضاً ما شهده أحد أهم شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال المحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر الماضي .

وقال بوشناف في تصريحات صحفية، إن بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين، مبينا أن المدن التى تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل. مستدركا: ” في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني.

وعن الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثاً لتأمين المدينة، قال بوشناف إن الغرفة وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، لافتا إلى أنها حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها .

وأضاف أن الغرفة الأمنية تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، مبينا أن هناك مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، مؤكدا أنها جميعاً استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية .

وأشار بوشناف إلى أن التحقيق في اغتيال البرعصي يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة .

ورفض بوشناف ما يتم تداوله بشأن قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي بأنه محاولة لـ”تهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي” بعد حادث البرعصي، موضحاً أن فكرة انشاء المكتب جاءت بعد رصد أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات، منها التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع .

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