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وفاة أحد العاملين بـ”الكهرباء” إثر انفجار كابل في مدينة القبة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

فقدت مدينة القبة، أمس الثلاثاء، أحد أبنائها أثناء تأدية واجبه بالعمل في شركة الكهرباء.

وبحسب منشور للشركة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت أن العامل المتوفي فني بوحدة كهرباء القبة ويدعى عوض عبدالغني شخير، وأصيب إثر انفجار كابل كهربائي أثناء تأدية مهام عمله، وعانى الفقيد قبل وفاة بسبب إصابته بحروق جسيمة جراء الانفجار إلا أن المرض لم يمهله طويلا.

جدير بالذكر أن العاملين بالكهرباء يعانون من ظروف صعبة تعيشها البلاد وانهيارات متتالية في شبكات الكهرباء بسبب تهالك معظمها وخروج وحدات التوليد عن العمل بين الفينة والأخرى، في ظل غياب تأمين طبي يكفل لهم الحصول على خدمات طبية مناسبة.

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كهرباء وفاة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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