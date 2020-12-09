معيتيق يشيد بجهود مركز العزل بمستشفى العيون

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، بالجهود التي يبذلها مركزي عزل المصابين بفيروس كورونا، بمستشفى العيون وسوق الثلاثاء في طرابلس.

وأكد معيتيق، خلال زيارته للمركز، “بأن كلمات الشكر والثناء لن تفي العاملين بمراكز العزل في كل المناطق حقهم المعنوي وأن حقوقهم المعنوية ستمنح لهم نظير الأعمال التي قدموها، وطالبهم العمل على بنفس كفاءة الأشهر الماضية لزيادة ثقة المرضى في الخدمات التي يقدمونها”.

وشملت الجولة، التي رافقه فيها رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، كل مرافق المركزين.

والتقى النائب بالمجلس الرئاسي، الأطباء العاملين الذين استعرضوا آلية العمل من استقبال الحالة المرضية والخدمات التي تقدم لها إلى حين منحها إذن مغادرة بعد تحسن حالتها الصحية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، تجهيز أكثر من مائة مركز عزل بكامل تجهيزاتها منها “5” في طرابلس موزعين في كل المناطق تديرها عناصر طبية وطنية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية بسعة ” 1400″ سرير مابين عناية وإيواء منها “60” مركز تشتغل بكامل طاقتها الاستيعابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية