الجامعة العربية تُسلّط الضوء على “جائحة الظل”

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حوارا إقليميا رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة وباء الكورونا.

ويأتي الحوار، ضمن فاعليات إطلاق حملة “الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” وذلك يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 عبر المنصة الرقمية، لتنضم جامعة الدول العربية للركب الذي يدفع بالجهود الحثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء.

وأوضحت الأمانة في بيانها، بمناسبة إنارة مبنى جامعة الدول العربية باللون البرتقالي تضامناً مع حملة “العالم برتقالي”، للتوعية بالعنف ضد المرأة، “فبينما يواجه العالم أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يواجه العالم أيضا ظاهرة جديدة مخفية في ظل جائحة الكورونا وهي “جائحة الظل”، جائحة العنف المتفاقم المرتكب ضد الفتيات والنساء”.

وأضاف البيان، “فمنذ اندلاع الجائحة، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية ارتفاعا ملحوظا في كافة أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي”.

وتأتي جهود الجامعة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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