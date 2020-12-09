أكاديمي أمريكي: ترامب يُعجب بالقادة الاستبداديين .. والدليل علاقته بأردوغان وتغاضيه عن تدخلاته في ليبيا

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية إدوارد جوزيف، إن مفتاح قضية ليبيا هو التركيز على مُؤجّجي الصراع من الدول الأجنبية وفهم مواقفهم .

وأوضح جوزيف، في تصريح إعلامي، أن المؤججين الأجانب ليسوا مجهولين، مطالباً بأن يكون هناك رأي واضح من جانب الليبيين أنفسهم بأن ما حدث حتى الآن يكفي، وأن هذا الصراع قد استمر طويلا بما فيه الكفاية .

وأكد جوزيف أن الوقت قد حان لأن تتوقف الأطراف الخارجية عن تأجيج هذا الصراع على أي جانب، ولا بد من النظر في الدور السلبي لليبيين أنفسهم في استمرار هذا الصراع ، مشيرا إلى أن القادة الليبيين أنفسهم رفضوا مرارا الجهود المبذولة ولم يتعاونوا مع الجهود الدولية لمحاولة حل هذا الصراع، محذرا من أن الصراع الليبي ازداد تعقيده بسبب دور الجهات الفاعلة الأجنبية .

وعن قرار مجلس النواب الأميركي الأخير المتعلق بليبيا، أوضح جوزيف أن ما أقره مجلس النواب هو مشروع قانون الاستقرار في ليبيا، ولا بد أن يُعتمد من مجلس الشيوخ ثم من الرئيس قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأضاف جوزيف أن حظر الأسلحة المعلن من الأمم المتحدة، والالتزامات في المؤتمرات الدولية لم يكن لها تأثير يذكر بتاتا، مؤكدا أن الليبيين بحاجة إلى التعبير عن آرائهم، وإيجاد السبل للتوصل إلى وضع حدّ حقيقي لهذا الصراع . وحول تغاضي ترامب عن التحركات التركية في ليبيا، أكد جوزيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعجب بالقادة الاستبداديين ودليل ذلك علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما ترامب بالتأثير سلبياً على صورة أميركا على الصعيد العالمي، مضيفا أن سياسات ترامب لها تأثير خطير جدا في الولايات المتحدة، وآخرها الفكرة التي يسوّق لها دونالد ترامب الآن بأنّ الانتخابات سُرقت منه، مشددا على أنها خطوة خطيرة جدا ، فيما لم يغفل أن ما يحدث هذه الأيام في أميركا له جانب إيجابي، وأظهر أن مؤسسات القضاة حتى الجمهوريين منهم غير منحازين ويقفون في وجه دونالد ترامب… على حد تعبيره .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24