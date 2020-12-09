التايمز: الشقيق الثالث للعبيدي متورط في تفجير “مانشستر أرينا” ببريطانيا

كشفت صحيفة “التايمز البريطانية”، أمس الثلاثاء، عن تورط الشقيق الأكبر لسلمان العبيدي في تفجير مانشستر أرينا ببريطانيا .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن السلطات البريطانية عثرت على الحمض النووي وبصمات إسماعيل العبيدي الأخ الأكبر لمهاجم مانشستر أرينا في السيارة المستخدمة لتخزين المتفجرات التي استُخدمت في الهجوم .

وبحسب التحقيقات فإن إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما رفض التعاون مع التحقيق في الهجوم الانتحاري الذي شنه شقيقه سلمان، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا في مانشستر أرينا في مايو 2017. يذكر أن سلمان العبيدي شاب ليبي الأصل يحمل الجنسية البريطانية قام بتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء وجوده في بهو مانشستر أرينا، بينما كان رواد الحفل يغادرون حفل المطربة أريانا غراندي، ما تسبب في مقتل 22 شخصا، بعضهم من الأطفال، وأصيب مئات آخرون بجروح نتيجة الشظايا المعبأة في الجهاز والتي قّدِرت بـ 3000 قطعة، ويقول الادعاء إن شقيقه هاشم ساعد في الحصول على المواد الكيمياوية والشظايا في شكل صواميل ومسامير للقنبلة.

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