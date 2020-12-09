السيسي: إنهاء التدخلات الأجنبية بليبيا أمر حتمي ومستعدون لمواجهة أية تهديدات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن سياسة بلاده قائمة على إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، موضحا أنه يتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.

جاء ذلك ردا على سؤال من صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط .

وعما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمرا محتملا في ليبيا، قال السيسي إن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار ليبيا، التي تشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم، متابعا: “ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة “.

وأضاف السيسي أن بلاده لن تكون أبدا الطرف البادئ بالاعتداء لكن في المقابل، فإن قواته المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات .

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