«عقيل»: من يحاسب بريطانيا على جرائمها في ليبيا؟

هاجم المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، بريطانيا على مطالبتها محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم حرب»، مشيرا إلى جرائم تلك الدولة في العراق وليبيا.

وقال عقيل في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنه الفسق السياسي بعينه: يدعون للبر. وينسون أنفسهم”.

وأضاف “بريطانيا تدعو لمحاسبة الأسد على «جرائم الحرب»، ومن يحاسبكم أنتم على أبشع جرائم الحرب التي ارتكبتموها في العراق بشهادة برلمانكم نفسه؟”.

وتابع المحلل السياسي الليبي هجومه على بريطانيا، قائلا: “من يحاسبكم على جرائمكم في ليبيا بشهادة أوباما وعشرات القادة الغربيين الآخرين؟”.