السيسي يؤكد تمسكه بالحل السياسي لأزمة “الجارة ليبيا”

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى حلّ سياسي شامل؛ ليظلّ الطريق الوحيد الممكن لحلّ الأزمة الليبية.

وفي حديث لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، ذكر “السيسي” أنه من المحتّم إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار ليبيا؛ نتيجة نقل المرتزقة، والسلاح، الموجّه إلى التشكيلات المسلحة المتطرفة.

وحول احتمالية نشوب حرب بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية؛ قال “السيسي” إن بلاده لن تكون الطرف البادئ بالاعتداء.

وشدّد على أن القوات المسلحة المصرية مستعدة دائمًا للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي، مشيرًا إلى أن سياسة بلاده هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها، مع تغليب الحوار دائمًا.

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