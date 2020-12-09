العثور على جثة شاب قبالة ساحل القره بوللي

عثر عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة ساحل القره بوللي.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى إدارة حول وجود سيارة الشاب المبلغ عنه بأنه مفقود، قرب الشاطئ، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعثرت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس على جثة الشاب، التي نقلت إلى الجهات ذات الاختصاص لااستكمال الاجراءات القانونية والتحقيقات.

يذكر أن عملية البحث والانتشال استمرت ليومين متتاليين، في ظل حالة البحر المتقلبة.

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