ليبيا الان

“باشاغا” يبحث تعزيز التعاون مع “الداخلية التركية”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير داخلية “الوفاق” المفوّض، فتحي باشاغا، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، التعاون الأمني بين وزارتيْ الداخلية الليبية والتركية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في طرابلس، شهد التركيز على عدد من الموضوعات الأمنية المتعلقة بالبرامج التدريبية للكوادر الأمنية وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

يُشار إلى أن حكومة “الوفاق” قد وقّعت في نوفمبر 2019، مذكرة تعاون أمني وعسكري واتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وتواصل أنقرة، منذ ذلك الحين، تدريب عناصر من “الوفاق” وتقديم الدعم العسكري لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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