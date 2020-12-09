الأرصاد: توقعات بطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا متقلبا على أغلب مناطق الشمال اليوم، مع رياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مع تكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي.

كما توقع المركز في بيان اليوم، احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة يوم غد على مناطق الشمال الشرقي (المنطقة الممتدة من بنغازي حتى الجبل الأخضر).

وقال المركز إن الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي تتراوح بين 19 -24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة، على أغلب المرتفعات الجبلية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي والقطرون ما بين 25 و28 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية، وبعض المناطق الصحراوية بين 3 و8 درجات، وتسجل الحرارة انخفاضا طفيفا يوم الغد على مناطق الشمال.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بداية الأسبوع القادم، بامتداد منخفض جوي بالقرب من الساحل الليبي، مدعوما بتبريد في طبقات الجو العليا يسبب انخفاض درجات الحرارة مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية جيدة على بعض هذه المناطق خاصة مناطق الشمال الشرقي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا