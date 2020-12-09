«قرقاب» يوقع عقد رعاية مع نادي «الاتحاد» لدعمه في تمثيل ليبيا أفريقيا

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، برئاسة فيصل قرقاب، عن خطوة جديدة في إطار ما وصفته بـ«دعم الرياضة»، والأنشطة والفعاليات الرياضية، بحسب وصفها.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها “تأتي هذه الخطوة سعيا منا لرفع علم ليبيا في المحافل المحلية والدولية، وأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في ربط النسيج الاجتماعي ورأب الصدع في ظل ما تعيشه البلاد”، وفقا لقولها.

وأضافت “يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد رعاية بين شركة المدار الجديد ونادي الاتحاد لدعمه في تمثيل ليبيا في المحافل الأفريقية، مع تمنياتنا له بالتوفيق وكل الأندية الليبية في المشاركات القادمة. كوماندا جديد يدخل بيت المدار الجديد”، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن فيصل قرقاب، شغل ما يسمى نائب لجنة الأزمة التي شكلت بعد انطلاق عملية تحرير طرابلس شهر إبريل الماضي برئاسة وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ويمتلك مبان وعقارات في بريطانيا ويواجه داخل ليبيا اتهامات عديدة بالفساد والكسب غير المشروع.

ولعل ما يؤشر على ذلك هو حراك العاملين بقطاع البريد والاتصالات، مؤخرا، وإصدارهم بيانًا حمل رقم (5)، أكدوا فيه أن فيصل قرقاب نفى عنه القضاء الليبي أي شرعية، وتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق من قبل الجمعية العمومية المكلف من قبلها، وأشاروا إلى أنه رغم محدودية تكليفه بتسيير أعمال الشركة القابضة للاتصالات إلا أنه لازال مستمرًا بالعبث بهذا القطاع من خلال تكليفه لمجالس إدارات موازية لبعض الشركات ومحاولته الضغط على رئيس مكتب السجل التجاري وتهديده إياه لإصدار سجلات تجارية لمجالس هذه الشركات بالمخالفة.