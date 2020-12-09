صحيفة إيطالية: رصد طائرات تركية في منطقتي سرت والجفرة

أفادت صحيفة “لاربيوبليكا” الإيطالية، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تركية يعتقد أنها مسيرة، حلقت في منطقتي سرت والجفرة، منطقة خط وقف إطلاق النار بين الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن بعض المصادر الليبية تحدثت عن انفجارات، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي على وقوع أي ضربات جوية، مشيرة إلى أن هناك توتر شديد، بين قوات الجيش وتركيا، في أعقاب ضبط القوات البحرية التابعة للجيش يوم الاثنين الماضي سفينة شحن جامايكية يقودها طاقم تركي، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، معربة عن خشيتها من حدوث تصادم بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر غربية أكدت أن السفينة “مبروكة” كانت تمر بالقرب من ساحل برقة، وهي منطقة أعلنها الحيش منذ فترة طويلة منطقة حرب عندما تمت السيطرة عليها، موضحة أن الجيش أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والاستعداد.

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