“بوشناف”: مبالغات تشوب الصورة الأمنية المنقولة عن بنغازي

دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي.

وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أشار “بوشناف” إلى أن هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، قائلاً إن بنغازي، إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح إليها؛ إلا أنها شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطًا اقتصاديًا مكثفًا، مؤكدًا أن هذا يأتي انعكاسًا للاستقرار الأمني بالمدينة.

وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المُشكّلة حديثًا لتأمين المدينة؛ قال الوزير إنه وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وإنها تختصّ بتأمين المدينة فقط؛ موضحًا أنها قد حققت، حتى الآن، نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها.

وفي تعليق حول مقتل الناشطة حنان البرعصي، في نوفمبر الماضي، أشار “بوشناف” إلى أن التحقيق في اغتيالها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني، فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استيفاء التحقيقات.

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