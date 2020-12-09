قنونو: قوات الجيش خرقت وقف إطلاق النار في أوباري

أخبار ليبيا 24 – خبر

جدد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، رفضهم لأي حل للأزمة الليبية تشمل بنوده وجود قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مشددًا أنهم مُصرون على تطبيق اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري اليوم أكثر من أي وقت مضى، في إشارة إلى الاتفاقيات المرفوضة محليًا ودوليًا المُوقعة مع تركيا.

قنونو قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لا يزايد علينا أحد في القضاء على الإرهاب، فالواقع والتاريخ يقولان بأن قوات الوفاق هم من قضى على أول ولاية لتنظيم الدولة الإرهابي خارج منبته في ملحمة البنيان المرصوص التي يُستلهم منها الخبرة والعبر”، حسب وصفه .

وأضاف “متوافقون ومتمسكون بما أعلنه وزير الدفاع صلاح الدين النمروش باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق حتى لا تذهب تضحيات أبطالنا سُدىً و لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب”.

وتابع “كل من أجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لا قاعات الحوار والتفاوض”، مردفًا “قواتنا مُلتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن حفتر حاول خرقها في أوباري ومنذ الإعلان السابق لوقف إطلاق النار حاول لأكثر من ثمانية مرات اختراقها في محور سرت، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات و نقل المرتزقة”، حسب قوله .

واستطرد “نؤكد رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لحفتر بل نؤكد على ملاحقتنا له ومحاسبته وكل من تورط في دماء الليبيين وأرزاقهم”.

واستدرك “سنواصل تطبيق اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري ومصممون عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا، زاعمًا في الختام أن هدفهم بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود.