الفقيه: النواب هم من وضعوا عقيلة صالح في رئاسة المجلس ولهم الحق في انتزاعها منه

قال عضو مجلس النواب الموازي، سليمان الفقيه، إن النواب هم من قلدوا، عقيلة صالح، رئاسة المجلس لفترة معينة وهم من لهم الحق أن ينزعوا تقلده.

وانتقد الفقيه في تصريحات إعلامية بيان عقيلة صالح في جلسة بنغازي بشأن شرعية الاجتماع في غدامس، معتبرًا أن عقيلة صالح هو آخر من يتكلم عن القانون.

وأضاف الفقيه أن النواب الذين اجتمعوا في غدامس حرصوا على أن تكون الرئاسة عبارة عن إدارة مؤقتة؛ لترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، وهو ما جعل هناك إجماع بأن تكون هناك دورة برلمانية لمدة ستة أشهر فقط، منوها إلى أن الهدف هو فتح المجال أمام كل الطاقات الشبابية والنسائية ليكون لها دور.

وتابع الفقيه أنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان يستطيع أن يعمل ويخدم لمدة ثمانية أو عشرة أعوام بطاقة وحيوية، معبرًا عن أنه يشفق على عقيلة صالح لعمره متمنيًا منه أن يدعم مجلس النواب وألا يكون عائق أمام سبيل التئامه، مشددًا على أن الأزمة الليبية ليست ليبية بل هي أزمة نتيجة تدخلات سلبية إقليمية ودولية، مراهنا على انفراجها قريبا بخروج دستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد الفقيه أن جلسة غدامس نجحت لأنها كاملة النصاب لانعقادها بـ127 نائبًا، داعيا باقي النواب إلى الانضمام والاستمرار في المشاورات، للاتفاق من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدائمة.

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