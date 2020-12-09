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الفقيه: النواب هم من وضعوا عقيلة صالح في رئاسة المجلس ولهم الحق في انتزاعها منه

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب الموازي، سليمان الفقيه، إن النواب هم من قلدوا، عقيلة صالح، رئاسة المجلس لفترة معينة وهم من لهم الحق أن ينزعوا تقلده.

وانتقد الفقيه في تصريحات إعلامية بيان عقيلة صالح في جلسة بنغازي بشأن شرعية الاجتماع في غدامس، معتبرًا أن عقيلة صالح هو آخر من يتكلم عن القانون.

وأضاف الفقيه أن النواب الذين اجتمعوا في غدامس حرصوا على أن تكون الرئاسة عبارة عن إدارة مؤقتة؛ لترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، وهو ما جعل هناك إجماع بأن تكون هناك دورة برلمانية لمدة ستة أشهر فقط، منوها إلى أن الهدف هو فتح المجال أمام كل الطاقات الشبابية والنسائية ليكون لها دور.

وتابع الفقيه أنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان يستطيع أن يعمل ويخدم لمدة ثمانية أو عشرة أعوام بطاقة وحيوية، معبرًا عن أنه يشفق على عقيلة صالح لعمره متمنيًا منه أن يدعم مجلس النواب وألا يكون عائق أمام سبيل التئامه، مشددًا على أن الأزمة الليبية ليست ليبية بل هي أزمة نتيجة تدخلات سلبية إقليمية ودولية، مراهنا على انفراجها قريبا بخروج دستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد الفقيه أن جلسة غدامس نجحت لأنها كاملة النصاب لانعقادها بـ127 نائبًا، داعيا باقي النواب إلى الانضمام والاستمرار في المشاورات، للاتفاق من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدائمة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • كلمة حق أريد بها باطل…صحيح ان هناك الكثير من الاخطاء التي أرتكبت اثناء إدارة سيادة المستشار عقيلة صالح لرئاسة المجلس ولكن لا احد يشكك في نزاهة و وطنية واخلاص المستشار..صحيح من حق النواب التغيير ولكن بالطريقة القانونية والتغيير فيه ايجابيات من غير شك عندما يكون الي الافضل …اخطاء الرئاسة تمثلت في عدم تطبيق اللائحة والمجاملات الشخصية وترك السيد / بوعكوز يعبث ويلعب بمصير المجلس دون التبليغ عنه والقبض عليه ولكن كل هذا قابل للتعديل بتطبيق اللائحة و عدم المجاملة وطرد السيد/بوعكوز والقبض عليه…اللهم وفق كل مخلص للوطن وكل من يريد ان يخدم المواطن الذي كل ومل من نتائج هذه النكبة السودا النودا….اللهم احفظ ليبيا من شر موزة والقردوغان يارب العالمين اللهم آمييييين…

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