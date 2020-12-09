مصر: خط “سرت- الجفرة” هدّأ أوضاع ليبيا.. وأثمر “الحوار”

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استمرار التشاور والتنسيق في الملف الليبي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال “شكري” في لقاء خاص مع برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة “ONE”: فرنسا دعمت مخرجات اللجنة العسكرية “5+5″، وخط “سرت- الجفرة” أدى لتهدئة الأوضاع في ليبيا، وأفضى إلى الحوار بين الليبيين.

وأشار إلى وجود مجال لتتفاعل فرنسا مع مخرجات اللجنة العسكرية من خلال مجلس الأمن لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات، بما يسهم في استقرار ليبيا.

وذكر “شكري” أن الأطر الخاصة بمخرجات الحوار الوطني الليبي تحظى بشرعية من خلال ما يضفيه المجتمع الدولي عليها.

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