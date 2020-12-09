الثني يطلع على احتياجات الجنوب الليبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، أوضاع المنطقة الجنوبية في ليبيا.

وحضر الاجتماع الذي ناقش كافة الأوضاع الخدمية والمعيشية للجنوب، وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني.

كما قدم الوزراء تقريرا للثني بأبرز احتياجات المناطق الجنوبية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين والدوائر الحكومية في تلك المناطق.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير احتياجات المنطقة الجنوبية حسب الأولية، ووفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة الليبية خلال الأزمة الراهنة.