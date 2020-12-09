“صاروخ إيراني” يظهر في ليبيا.. يُثير ريبة الأمم المتحدة

تقرير 218

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بعد تحليل أجرته المنظمة الدولية، عن صور لأربعة صواريخ مُوجّهة مضادة للدروع والدبابات في ليبيا؛ يتسم أحدها بخصائص تتسق مع صاروخ “دهلوي” الإيراني الصنع.

وأضاف “غوتيرش”، في تقريره نصف السنوي الذي قدمه للمجلس، مساء الاثنين، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ المُوجّه قد نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران تحديدًا القرار رقم “2131” الذي يقدم “غوتيريش” إلى المجلس سنويا تقريرين عن مدى تنفيذه.

وكان مجلس الأمن المكوّن من 15 دولة، قد حظر على إيران تصدير الأسلحة في 2007، ثم بموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رفعت قيود الأسلحة في أكتوبر من العام الجاري.

إسرائيل؛ بدورها تتهم إيران بانتهاك العقوبات وقدمت صورا لصواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى “غوتيريش”، في شهر مايو الماضي، فيما أبلغت إيران، “غوتيرش” رفضها المطلق للمزاعم الإسرائيلية، التي جاء فيها أن الصور ظهرت في نوفمبر 2019 وأن الأسلحة كانت تستخدمها قوات الجيش هناك.

يشار إلى أن ليبيا تخضع أيضًا لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2011، ويقدم خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية تقريرًا منفصلاً للمجلس عن تنفيذ هذه الإجراءات.

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