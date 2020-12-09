بعد اجتماع غدامس.. الشاطر يتوقع استمرار الصراع ويؤكد: القادم بائس

علق عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر على نتائج البيان الختامي لجلسة مجلس النواب التي عقدت في مدينة غدامس أمس الثلاثاء.

وقال الشاطر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فرحة التئام مجلس النواب في غدامس لم تتم، مؤكدا أن دوامة الصراع ستستمر والقادم بائس، على حد قوله.

وكان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في غدامس أمس الثلاثاء أكدوا أنه سيتم خلال الجلسة القادمة في يومها الأول 21 ديسمبر، مناقشة بند إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية بواقع 6 أشهر.

وأضاف النواب في البيان الختامي للاجتماع، أنه سيتم خلال الجلسة القادمة في يومها الثاني 22 ديسمبر، إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.

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