عقيل: من يحاسب بريطانيا على جرائمها في ليبيا؟

هاجم المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، بريطانيا على مطالبتها بمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم حرب»، مشيرا إلى جرائم تلك الدولة في العراق وليبيا.

وقال عقيل في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنه الفسق السياسي بعينه: يدعون للبر. وينسون أنفسهم”.

وتساءل عقيل، ومن يحاسب بريطانيا على أبشع جرائم الحرب التي أرتكبتها في العراق بشهادة برلمانهم نفسه؟”.

وأكمل عقيل هجومه على بريطانيا، قائلا: “من يحاسبكم على جرائمكم في ليبيا بشهادة أوباما وعشرات القادة الغربيين الآخرين؟”.

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