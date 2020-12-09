في خطاب للكبير.. «السراج» يستنكر استبدال «الجفال» بـ«غيث» في اجتماع المصرف المركزي

‏كشف مصدر مقرب من «حكومة الوفاق» أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بعث بخطاب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال، الصديق الكبير، يتساءل حول استبعاد وكيل وزارة مالية الوفاق، أبوبكر الجفال عن حضور الاجتماع التمهيدي للمصرف.

وقال المصدر: “السراج تساءل عن سبب استبعاد وكيل وزارة المالية الحالي في حكومة الوفاق (أبوبكر الجفال) بصفته عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي عن حضور الاجتماع التمهيدي ودعوة مراجع غيث، «عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بالحكومة الليبية حاليا»، بديلا عنه وهو الذي سقطت عضويته بانتهاء وظيفته كوكيل لوزارة المالية حسب الرسالة”.

يشار إلى أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمر في أكتوبر الماضي بحبس وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار المال العام.

وكان المصرف ليبيا المركزي، قد عقد يوم الاثنين الماضي، اجتماعا موحدا لمجلس إدارته والذي يعد الأول منذ 6 سنوات، للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف.

وقال بيان صادر عن المصرف: “الاجتماع جاء لتحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي الاستقرار العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي، وهدف الاجتماع إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل”.

وتابع “كما هدف الاجتماع إلى توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث المهم”.