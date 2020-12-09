“تعليم الوفاق” تقرّر استئناف الدراسة.. بشروط صارِمة

منح عماري زايد في قراره رقم “618” للسنة الحالية، الإذن باستئناف الدراسة للجامعات والكليات والمعاهد العليا التقنية وجميع مؤسسات التعليم العالي بمختلف مسمياتها، تدريجيًا، ووفق شروط وضوابط محددة.

وأشار القرار إلى شرط أن تتولى لجان مختصة لدى الجهات المذكورة الإشراف ومتابعة تقييم قدرة المؤسسة التعليمية على اتباع الإرشادات اللازمة لمكافحة العدوى وتنفيذ الإجراءات الموصى بها من قبل اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة “كورونا”.

وتتولى هذه اللجان مهام التحقق من قيام المؤسسة من تطبيق التعليم الآمن بالتباعد الجسدي، من حيث عدد الطلاب في كل قاعة والتهوية الجيدة وتوفير المطهرات والمعقمات وإعداد آلية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المؤكدة في حال اكتشافها، إضافة إلى نشر ثقافة التوعية ضد الجائحة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وشدّد على التنسيق بين اللجان العلمية المكلفة بالمؤسسات مع اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

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