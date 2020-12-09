الغزالي: قرارات مجلس النواب لا تجد طريقها للتنفيذ على كامل التراب الليبي

ليبيا – دافع عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي عن دور مجلس النواب، مرجعًا تجاهل الشارع لانقساماته لتأقلم هذا الشارع مع وضعية انقسام المؤسسات الليبية وانتشار الفوضى المرحلية.

الغزالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال: “نحن كيان تشريعي ورقابي لا جهة تقديم خدمات بشكل مباشر للمواطن، واتهام البعض بالتركيز والانشغال بتجاذبات الانقسام السياسي مع الغرب وإهمال مشاكل المواطن في غير محله”.

وأضاف:” أن الانقسام هو سبب كل المآسي والمعاناة بالبلاد، ولا صحة لحصولنا على امتيازات جانب الرواتب، وعدم اجتماع المجلس بطبرق منذ ثلاث سنوات، الانقطاع يكون في حدود بضعة أشهر، وربما من أسباب ذلك أن القرارات لا تجد طريقها للتنفيذ على كامل التراب الليبي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية