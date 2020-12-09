أمن السواحل: العثور على جثة مواطن بالقره بوللي

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، أمس الثلاثاء، العثور على جثة المواطن (أ.ا.س) التي عثر عليها وهي عالقة بين الصخور بوسط البحر بالقرب من شواطئ منطقة القره بوللي.

وقالت الإدارة إنه وبعد ورود بلاغ مفاده وجود مركبة آلية تخص المواطن (أ.ا.س) مواليد 2001م، بالقرب من أحدى الشواطئ بمنطقة القره بوللي والمبلغ عنه بأنه مفقود، وعلى أثر ذلك قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل “محمد النويصري” بتكليف فرع الإدارة طرابلس بالقيام بالبحث والتحري، حيث تم الانتقال إلى عين المكان وتمكنت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس وتم العثور على الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثة للجهات ذات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية وإجراءات التحقيق.

والجدير بالذكر بأن عملية البحث والانتشال استمرت ليومين متتاليين وسط أجواء بحرية متقلبة.