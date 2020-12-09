«مكافحة الأمراض»: 536 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 741 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (271).

واستلم المركز عدد (3570) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (43) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (157) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (108) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (281) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (162) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (57) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (53) عينة، مختبر فرع المركز سرت عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (5) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3034) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (536) عينة موجبة لفيروس كورونا (396 جديدة + 140 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 170 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

2.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

3.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

4.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

5.صبراته

عدد 11 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

6.الحرابة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.باطن الجبل

عدد 10 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

9.سرت

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

11.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

12.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

13.الماية

عدد 16 حالة جديدة

14.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

15.زواره

عدد 22 حالة مخالطة

16.الزاوية المركز

عدد 31 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

17.قصر بن غشير

عدد 8 حالة جديدة

18.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

19.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

20.سبها

عدد 9 حالة مخالطة

21.حميرة

عدد 1 حالة جديدة

22.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

23.الزنتان

عدد 2 حالة مخالطة

24.جادو

عدد 1 حالة جديدة

25.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

26.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

28.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

29.جنزور

عدد 26 حالة جديدة

30.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

31.غريان

عدد 13 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.الزهراء

عدد 3 حالة جديدة

33.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

34.زليتن

عدد 34 حالة جديدة

عدد 25 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 741 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 420 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في صرمان

3.عدد 11 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 1 حالة في الكفرة

5.عدد 2 حالة في غدامس

6.عدد 5 حالات في الشاطئ

7.عدد 10 حالات في الزنتان

8.عدد 30 حالة في صبراته

9.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

10.عدد 33 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 15 حالة في العجيلات

12.عدد 211 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 1 حالة في الحوامد

4.عدد 1 حالة في العجيلات

5.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 88522

2.الحالات النشطة : 28683

3.المتعافين : 58578