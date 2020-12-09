«العلاقي»: القضاء الوطني أفضل من يقود المرحلة الانتقالية في هذا الوقت

أكد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، “في الموضوع وبصراحة أكثر أمام إخفاق هيئة الحوار، والفشل الذريع لأعضاء مجلس النواب في الاتفاق على عقد جلسة قانونية صحيحة لم يتبق أمام الليبيين إلا الوثوق في قضائهم الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية”.

وقال «العلاقي» في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إنه “بالرغم من التحفظات التي سيبديها البعض حول المحكمة العليا وطريقة اختيار رئيسها وموقفها في القضايا التي عرضت عليها سابقاً”.

وأضاف؛ “إلا أنه يبقى القضاء الوطني (رئيس المحكمة وعضوين من غير الإقليم الذي ينتمي إليه الرئيس) أفضل من يقود المرحلة الانتقالية في هذا الوقت اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد”.