القيادة العامة تكرم قبيلة إزوية بمدينة إجدابيا

إجدابيا 9 ديسمبر 2020 (وال) أفاد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية الشيخ “سالم بوحرورة”، بأن وفداً رفيعاً من القيادة العامة للجيش الليبي، قام اليوم بتكريم قبيلة أزوية، وذلك بمدينة إجدابيا.

هذا وحضر مناسبة الاحتفاء والتكريم، آمر منطقة الخليج العسكرية، العقيد “عقيلة الحسوني “، وعدد من ضباط القوات العسكرية، ممثلين للقيادة العسكرية، وكان باستقبالهم وزير التعليم الدكتور “فوزي بومريز”، وشيوخ وأعيان قبيلة أزوية، وبمقدمتهم رئيس المجلس السياسي والعلاقات العامة لقبيلة أزوية الشيخ “السنوسي الحليق”.

وأهدت القيادة العامة إلى قبيلة أزوية شهادة تكريم ودرع وفاء بالحفل، إيماناً منها بجهودها الوطنية والمتميزة والإيجابية في دعم المؤسسات العسكرية، وكانت كلمة القيادة العامة بالحفل لآمر المنطقة العسكرية إجدابيا.

وفي خاتمة كلمة الاحتفاء، وجهت القيادة العامة دعوةً رسميةً للمجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية؛ لحضور حفل تخرج لأبناء الجيش الليبي غداً بمدينة بنغازي.

يذكر بأن كلمة قبيلة أزوية بحفل الاحتفاء والتكريم كانت للناطق الرسمي للمجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية الشيخ “سالم بوحرورة”، وكانت كلمته مميزة ومهمة، رحب بدايتها بوفد القيادة العامة، وشكرهم على لفتتهم الكريمة ولمستهم النبيلة، وعلى تكريمهم لقبيلة أزوية، وقال إن هذا التكريم هو شهادة اعتزاز وافتخار، وهو تكريم لقبيلة أزوية ولشهدائها الأبرار. ( وال ـ إجدابيا) س خ

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