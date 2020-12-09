انطلاق امتحانات الترقية للأجهزة الأمنية أوباري

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر كلية التربية اوباري (قاطع ب بالغريفة) امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد بالأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن اوباري.

حيث قام عميد بلدية الغريفة المكلف علي الحيطوم، برفقة عقيد محمد امبارك مدير إدارة التدريب بمديرية أمن اوباري، بجولة تفقدية للاطلاع على سير الامتحانات التي يشارك فيها أكثر من 160 فرد من أفراد الأمن العام

عميد البلدية اشاد بالجوانب التنظيمية في سير الامتحانات وكذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مجابهة فيروس كورونا.