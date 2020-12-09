العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

انخفضت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الثلاثاء.

وهبط الدولار 18 قرشا، إلى 5.62 دينار، مقابل 5.80 دينار أمس؛ فيما تراجع سعر صرف اليورو 10 قروش إلى 6.83 دينار، مقابل 6.93 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.55 دينار، مقابل 7.64 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما بيعت الليرة التركية بـ 0.72 دينار، مقابل 0.74 دينار أمس، والدينار التونسي بـ2.12 دينار، مقابل 2.14 دينار أمس.

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