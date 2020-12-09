معيتيق يتفقد مراكز العزل الصحي بطرابلس

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية لمراكز العزل للمصابين بفيروس” كورونا”، بمستشفى العيون وسوق الثلاثاء.

وأشاد معيتيق، خلال زيارته بالجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية خدمة للمرضي منذ تلبيتهم نداء الواجب الإنساني بوضع أرواحهم على أكفهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

وشملت الجولة التي رافقه فيها رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة “فيروس كورونا” ” خليفة البكوش”، مرافق المركزين والتقى الأطباء الذين استعرضوا أمامه آلية العمل فيها بداية من استقبال الحالة المرضية والخدمات التي تقدم لها طيلة فترة الايواء إلى حين منحها إذن مغادرة بعد تحسن حالتها الصحية.