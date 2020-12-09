اليسير: تنظيم الإخوان تسبب في انقسام مجلس النواب واستقطابه

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، اليوم الأربعاء، إن دور جماعات الإسلام السياسي ومنها تنظيم الإخوان الإرهابي و غياب التجربة البرلمانية والحزبية من أسباب انقسام مجلس النواب.

وأوضح اليسير في تصريحات صحفية، أن هذه الجماعات تمكنت خلال وقت قليل بعد “نكبة فبراير” من السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، مشيرا إلى أنه بسيطرتهم على مصادر الأموال امتلكوا ومولوا الفضائيات وتحكموا في توجيه الرأي العام وسرعان ما انجذبت إليهم المليشيات المسلحة.

وأشار اليسير إلى أنه مقابل هذه التنظيمات هناك عدد كبير من أعضاء مجلس ا النواب سواء في ما يسمى بالمجلس الانتقالي أو في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بعده وفي مجلس النواب الموازي لاحقًا يعملون بشكل منفرد ودون خبرة سياسية بفكر الإخوان ومخططاتهم مما سهل عملية استقطابه، وهناك نواب تعاملوا مع المنصب كغنيمة وباتوا فاسدين وتم شراء مواقفهم أحيانًا من قبل ذات الجماعة ومجموعة أخرى آثرت السلامة والصمت في مواجهة ثنائي الفساد والتطرف.

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