السفير الألماني: «الكبير» أطلعني على الجهود المبذولة لتحديد سعر الصرف

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا أن الصديق الكبير محافظ المصرف المركز المقال بقرار من مجلي النواب، أطلعه اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي بينهما على «جهود إصلاح آلية تحديد سعر صرف الدينار»، وفقا لوصفه.

وقال أوفتشا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتصال بناء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الكبير، الذي أطلعني على الجهود المبذولة من أجل إصلاح آلية تحديد سعر الصرف”.

وأضاف السفير الألماني لدى ليبيا في تغريدته “لقد أكدت على إمكانية عقد اتفاقية مع ليبيا في مجال التجارة والاستثمار”.

وكان المصرف ليبيا المركزي، قد عقد يوم الاثنين الماضي، اجتماعا موحدا لمجلس إدارته والذي يعد الأول منذ 6 سنوات، للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف.

وقال بيان صادر عن المصرف: “الاجتماع جاء لتحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي الاستقرار العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي، وهدف الاجتماع إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل”.

وتابع “كما هدف الاجتماع إلى توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث المهم”.