«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية رياح قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

وشمل التحذير أيضا ساحل الجبل الأخضر، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة، حسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون جيدة غدا على ساحل الخمس ومصراتة.

– ريح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعته بين 15 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين.

– البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج اليوم على زوارة وسرت .

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية والرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

– الرياح جنوبية غربية إلى قبلية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، وتصل إلى مترين على الساحل الممتد من بنغازي على الجبل الأخضر.

– البحر قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج على الخليج، وأقصى الساحل الشرقي.

– درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.

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