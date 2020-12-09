مالية الوفاق: حجم الإنفاق خلال الـ11 شهرًا الماضية بلغ نحو 32 مليار دينار

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، إن حجم الإنفاق خلال الـ11 شهرًا الماضية بلغ 31,7 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من بين هذا المبلغ 19,7 مليار دينار للمرتبات، و 5,1 مليار دينار للدعم، و3 مليارات دينار للطوارئ.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الموارد النفطية والسيادية الأخرى بلغ 7.357 مليار دينار، وإجمالي الموارد المالية العامة بلغ 45.319 مليار دينار.

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