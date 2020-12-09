67 «مستقلا وتنظيما سياسيا» يطالبون «مجلس النواب» التمسك بالإعلان الدستوري

أصدر عدد من التنظيمات السياسية الليبية بيانًا موجهًا لمجلس النواب الليبي، للمطالبة بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.

وقال الموقعون على البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، -وهم 7 منظمات سياسية و60 سياسي مستقل- والموجه لرئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر، “ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره أخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر “.

وتابع البيان؛ “ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي تناقش وثيقة تحت مسمى «خارطة طريق للمرحلة التمهيدية»: الحل الشامل”، والتي نرى أنها مخلة ويتوجب تعديلها لسببين “.

وأردف البيان؛ وهما ” 1- أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، وأصدرتم تشريعات بناء عليه. 2- لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطارا دستوريا كما جاء في المادة (7) فيها ، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق) “.

وأكمل “والتي نصت على: «تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقا مضافا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015 والمضمن دستوريا”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم “.

وختم البيان مطالبًا مجلس النواب “بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذي أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال ، وأن لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية”.

الموقعون :

أولا: التنظيمات السياسية

التكتل المدني الديمقراطي

تكتل إحياء ليبيا

الحراك الوطني الليبي

حراك همة شباب 23 أغسطس

منظمة حراك ليبيا الحديثة

حراك همة شباب زليتن

المجموعة الليبية الأمريكية

ثانيا المستقلون :

1- د . ناجي جمعة بركات

2- أ . صلاح بشير المرغني

3 – المستشار سعد عقيلة

4- إبراهيم عمر الدباشي

5- د . علي عبد السلام الترهوني

6 – د . مفتاح عبد السلام التومي

7- د . عبد المنعم حسين اليسير اكريم

8 – عبد الله يوسف كنشيل

9- عثمان المناوي الحضيري

10- د . فريدة ابوالقاسم العلاقي

11- أمينة محمد بشير المغيربي

12- جميلة محمد فلاق عبدالقيوم

13- د . عبير إبراهيم امنينه

14- زينب علي إمحمد

15- أ . رويدة رضا بوحلفاية

16- أ . فاطمة عبد الله غندور

17- د . نجاح صالوح عبد السلام

18- م . نجوي عمران البشتي

19 – أحمد جمعة أبوعرقوب

20- أحمد عبد الله المهدوي

21- محمود محمد المفتي

22- عامر أحمد أحمادي

23- علي محمود الرطب

24- د . عمران عاشور زويد

25- عادل المبروك عجاج

26- هشام صبري العمامي

27- سامي أحمد سعيد

28- بشير خليفة محمد بوبكر

29- أنور ناجي السيليني

30- د . رمضان عطية هلاله حسن

31- محمد عبد المنعم أبوظهير

32- يوسف محمد السني

33- إبراهيم جمعة سليمان

34- عامر عبدالسلام عامر

35- نجيب جمال

36- عبدالسلام المجبري

37- حمزة الطاهر بوجاجه

38- مصطفي اخلف الترهوني

39- ميلاد حماد الفرجاني

40- د . محمد رجب المسعي

41- قيس علي بوسنان

42- أ . عيسي عبد القيوم

43 م . عيسى محمد رشوان

44 عمر الطاهر

45- مصطفى ادريس يوسف الشاعري حموده

46 -على الرفاعي زوبي

47 -عماد عبد

48 -أ . محمد القادر إبراهيم الجهمي العلاقي

49- د . فرج عبد العزيز

50- د . محمد مسعود نجم المصباحي

51- أ . محمود محمد افحيل البوم

52- أوسمان كامل حلب

53- مبروكة سليمان جبريل

54- فاطمة عبدالله الورفلي

55- سلوى محمد

56- م . حسن عبد حمي الواحد الغرياني

57- رشيد مصطفى بسيكري

58- خالد عبد الحميد نجم

59- ناصر محمد الدعيسي

60 – أية صالح حسن