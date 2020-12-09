معيتيق يرحب بالجهود الساعية لدمج لجنتي انتخابات المجالس البلدية بلجنة مركزية واحدة

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع كل من وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير الوزارة عبدالباري شنبارو، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية، ومدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل.

الاجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على ضرورة توفير الإمكانيات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي “انتخابات المجالس البلدية- المجموعة الثالثة”، وفق الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، والعمل على نشر مفهوم الأمن الانتخابي للعناصر المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع؛ من أجل خلق أجواء انتخابية آمنة يستطيع من خلالها المواطن الانتخاب بكل طمأنينة.

كما استعرض المجتمعون الخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لاندماج لجنة انتخابات المنطقة الشرقية التي رحب معيتيق بالجهود التي تسعى لدمج اللجنتين في لجنة مركزية واحدة.

وبدوره، أكد معيتيق على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة الحكم المحلي للمواطنين، لا سيما شركة الخدمات العامة والجهود التي تبذلها من خلال حملات النظافة اليومية للاهتمام بمدينة طرابلس وإلباسها حلة تليق بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية