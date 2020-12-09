الثني يطلع على احتياجات الجنوب ويؤكد ضرورة توفير احتياجاته حسب الأولية

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أوضاع المنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.

الاجتماع الذي ناقش كافة الأوضاع الخدمية والمعيشية لإقليم فزان، ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني.

وقدم الوزراء تقريرًا للثني بأبرز احتياجات المناطق الجنوبية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين والدوائر الحكومية في تلك المناطق.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير احتياجات المنطقة الجنوبية حسب الأولية، ووفقًا للإمكانيات المتاحة للحكومة الليبية خلال الأزمة الراهنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية