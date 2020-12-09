بالصور.. حملة تفتيشية على مطاعم ومخابز في مصراتة

شن مفتشو مكتب مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية فرع مصراتة حملة على عدد من المخابز والمطاعم في البلدية.

ورصد المفتشون، خلال الحملة المنظمة رفقة جهاز الحرس البلدي، عدد من الملاحظات في تلك المحال، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمثلت تلك الملاحظات في «عدم الالتزام بالزي الرسمي، بعض العاملين لا يحملون شهادات صحية، ولا وجود لبرنامج مكافحة الحشرات، إضافة إلى قلة النظافة العامة في بعض المخابز والمطاعم».

وأشار البيان إلى اتخاذ المشاركين في الحملة الإجراءات الضبطية لتنفيذ الملاحظات، وإعطاء بعض التعليمات والإرشادات الصحية بالخصوص، لافتا إلى التزام المفتشون ورجال الحرس بالإرشادات اللازمة للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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