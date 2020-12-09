الرقابة على الأغذية: ضبط مخالفات كارثية بمطعم في طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبط مخالفات كارثية بمطعم نور الشام في العاصمة طرابلس

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قام بها مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة عناصر الحرس البلدي سوق الجمعة على عدة مناطق داخل البلدية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها في المطاعم.

وأوضح المركز، أن المطعم كان غير نظيفا، ومكان تخزين وإعداد الطعام غير نظيف وغير مرتب، ولا يوجد شهادات صحية، وطريقة فك الدجاج غير مطابقة للمواصفات، وعدم فصل مكان الغسيل عن مكان الطهي والإعداد، بالإضافة إلى أنه لا يوجد برنامج لمكافحة الآفات.

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