نصيه: الأنانية الشخصية والجهوية والتمسك بالأشخاص أفسدت كل الحوارات وليبيا أكبر من الجميع

قال عضو مجلس النواب الموازي، عبد السلام نصيه، إن البيان الختامي لاجتماع غدامس جاء دون الحد الأدنى من طموح الشعب الليبي، مؤكدا أن الطموحات كانت كبيرة.

وأضاف نصيه أن الأنانية الشخصية، والأنانية الجهوية والأنانية الأيديولوجية، والتمسك بالأشخاص والإصرار على أن الضامن هو الشخص وليس المشروع وليس وحدة ليبيا وليس الثقة وليس الاستقرار الوطني وليس السيادة، كل ذلك ألقى بظلاله على اجتماع غدامس ودائما يفسد كل الحوارات الليبية، مشيرا إلى تعثر حوار تونس وتعثر اجتماعات مجلس النواب لهذه الأسبابا.

وتابع نصيه أن الشيء الإيجابي في بيان اجتماع غدامس هو تعهد الأعضاء بأنهم سيكونوا يوم 20 و 21 من الشهر الجاري في غدامس من أجل البدء فعلا في توحيد مجلس النواب عمليا حتى يستطيع أن يمارس عمله كمجلس نواب واحد في ليبيا، مبينا أن هذا تعهد يجب أن يلتزموا به لعبور هذه المرحلة.

وأشار نصيه إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فيجب الوقوف مع كل المسارات لأن ليبيا أكبر من مجلس النواب وأكبر من ما يسمى بمجلس الدولة وأكبر من كل المؤسسات.

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