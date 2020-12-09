ترحيب فرنسي بالمبادرة المغربية لحل الصراع الليبي

رحّب نواب مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في المجلس الوطني الفرنسي، الإثنين، بـ”القيادة الجيوسياسية” المغربية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.

ووصف أعضاء المجموعة، المغرب بأنه رائد في المنطقة على أساس جهوده في تعزيز السلام.

وجاءت تصريحات المجموعة على خلفية مبادرة المغرب في إيجاد حل للصراع الليبي، علاوةً على مشاركته في محاربة الجريمة في منطقة الساحل، بحسب بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام الرسمية المغربية.

يشار إلى أن المغرب استضاف محادثات في طنجة بين 23 و28 من شهر نوفمبر الماضي، شارك فيها 123 نائبًا من مجلس النواب الليبي؛ بهدف العمل على إنهاء الأزمة الليبية.

واستضاف المغرب ثلاث جلسات للحوار الليبي في “بوزنيقة” قرب “الرباط” في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وأسفرت تلك الجلسات إلى تفاهمات مهمة، بحسب المشاركين من الأطراف المختلفة والأطياف المتنافسة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات بشأن التعيينات للمناصب القيادية السيادية.

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