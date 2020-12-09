ليبيا
صحة الوفاق تبحث برنامج أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية –
تحرير
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
09 December, 2020
عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، عبدالرحمن عمير ،صباح اليوم ،اجتماعا مع ” اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية ” ،وذلك ضمن خطة للعمل على تذليل الصعاب وممارسة أعمالهم واختصاصاتهم وفق الاختصاصات الممنوحة لهم وفق قرار وزير الصحة رقم 《275》لسنة 2019 م
هذا و جاء الاجتماع للحد والوقاية من أمراض القلب والشرايين وآلية علاجها ووضع خطة شاملة لهذا الملف ،و استكمالا لوضع الخطط للعام 2021 م وتذليل الصعاب.
و حضر هذا الاجتماع كلا من :
• مدير إدارة التخطيط
• مدير مساعد إدارة الشؤون العلاجية والمدير المكلف
وحضر من اللجنة العلمية العليا لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية كلا من :
• رئيس اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية
• عضو اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية والمدير المساعد للمركز الوطني للقلب تاجوراء
• عضو ومقرر اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية أستاذ العلاج السريري جامعة طرابلس .
• د.عمر مسلّم / استشاري أمراض قلب
• د.امحمد الاطرش/ استشاري جراحة قلب وصدر
• د.نصر الدين امحمد/ استشاري علاج القلب
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