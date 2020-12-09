ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 December, 2020

عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، عبدالرحمن عمير ،صباح اليوم ،اجتماعا مع ” اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية ” ،وذلك ضمن خطة للعمل على تذليل الصعاب وممارسة أعمالهم واختصاصاتهم وفق الاختصاصات الممنوحة لهم وفق قرار وزير الصحة رقم 《275》لسنة 2019 م

هذا و جاء الاجتماع للحد والوقاية من أمراض القلب والشرايين وآلية علاجها ووضع خطة شاملة لهذا الملف ،و استكمالا لوضع الخطط للعام 2021 م وتذليل الصعاب.

و حضر هذا الاجتماع كلا من :

• مدير إدارة التخطيط

• مدير مساعد إدارة الشؤون العلاجية والمدير المكلف

وحضر من اللجنة العلمية العليا لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية كلا من :

• رئيس اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية

• عضو اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية والمدير المساعد للمركز الوطني للقلب تاجوراء

• عضو ومقرر اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية أستاذ العلاج السريري جامعة طرابلس .

• د.عمر مسلّم / استشاري أمراض قلب

• د.امحمد الاطرش/ استشاري جراحة قلب وصدر

• د.نصر الدين امحمد/ استشاري علاج القلب