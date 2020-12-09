بعد يومين من بقائه بالبحر.. العثور على جثة مواطن بالقره بوللي

عثرت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة ساحل القره بوللي.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل إنه ورد إليها بلاغا حول وجود سيارة الشاب المبلغ عنه بأنه مفقود، قرب الشاطئ.

وأوضحت الإدارة أن فرقة التحري عثرت بنقطة أمن السواحل بالقره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس على جثة الشاب، التي نقلت إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.

يذكر أن عملية البحث والانتشال استمرت يومين متتاليين، في ظل حالة البحر المتقلبة.

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