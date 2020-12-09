في انتظار البراءة .. الفيتوري يكشف مستجدات قضية لوكربي

كشف الكاتب الصحفي المستقل، مصطفى الفيتوري، أخر التطورات فيما يتعلق بالاستئناف في قضية لوكربي، مؤكدا أنه في انتظار اصدار القضاء الأسكتلندي حكمه ببراءة ليبيا من القضية

وقال الفيتوري، في تدوينة له بموقع فيسبوك بعنوان “ كفاني الله شر قتال برد أسكتلنديا القارس ” إنه “علم من محامي الدفاع أمس أن المحكمة لن تعقد جلسة لإصدار حكمها أنما ستصدره مكتوبا ويستلمه الدفاع بالطريقة المعروفة لديه وانه سيعقد مؤتمرا صحفيا فور ابلاغه بالحكم بغض النظر عن قرار المحكمة”.

وأضاف الفيتوري، “أنه مر أسبوعان منذ أن انتهت المرافعات ويمكن أن تصدر المحكمة قرارها في أي لحظة”.

وأعرب الفيتوري، عن تمنياته أن تحاول المحكمة استعادة “شرف القضاء الأسكتلندي” الذي أفقده أياه الحكم الظالم على المقرحي حسبما قال البرفسور روبرت بلاك فور صدور الحكم عام 2001 حيث قال “القضاء الأسكتلندي فقد شرفه اليوم”!

وأردف الفيتوري، أنه لهذا أجل خططه لزيارة إسكتلندا في هذا الشتاء القاتل وقرر زيارتها لوضع أكليل من الزهور على ضريح الضحايا احتفالا بالبراءة المأمولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24