السيسي: لابد من إنهاء التدخلات الأجنبية التي تنقل المرتزقة والسلاح في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من إنهاء كافة التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار وأمن ليبيا، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة.

السيسي ذكر في حديثه لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، نقلته صحيفة “الأخبار” المصرية، إن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، موضحًا أن هذا هو الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم .

وحول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط، أكد الرئيس المصري، أن سياسة بلاده قائمة على إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائمًا، موضحًا أنه يتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور على حساب أمن وسلم المنطقة.

وأردف أن مصر لن تكون أبدًا الطرف البادئ بالاعتداء لكن في المقابل، فإن القوات المسلحة المصرية دائمًا مُستعدة للدفاع عن وطنها وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات.

وأوضح الرئيس المصري، أن منتدى غاز المتوسط الذي أنشئ بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعي ولكل دولة عضو ويتعين على فرنسا الانضمام إلى هذا المنتدى قريبًا.

واستدرك أن شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه، مُختتمًا “نحن نغلب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي وستتيح هذه المنظمة إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بقصر الإليزيه، أمس الأول الإثنين، إن الأوضاع الإقليمية بشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بباريس، في ضوء المخاطر المتصاعدة على الأمن القومي للبلدين.

وأوضح السيسي، أنهما اتفقا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية –في إشارة إلى تركيا- لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، مُشددًا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج جميع جوانب الأزمة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد والحفاظ على وحده الإقليمية.

وأكد على ضرورة تفكيك المليشيات المسلحة، وخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.