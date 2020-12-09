غوتيريش : الشراكة مع الاتحاد الأفريقي أسفرت عن نتائج مهمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تطلع المنظمة الدولية إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، مؤكداً أن الشراكة بين الهيئتين أسفرت عن نتائج مهمة.

ووفق موقع منظمة الأمم المتحدة، فأن غوتيريش نسب في معرض حديثه عن التعاون بين المنظمتين الدوليتين خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي الفضل إلى البعثات السياسية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .

غوتيريش شدد على الشراكة الأممية الأفريقية بعدما وقع الطرفان في ليبيا اتفاق وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة واستؤنفت بعدها المحادثات السياسية.

وحول نشاط مجموعة الاتصال التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا رأى غوتيريس أنها منصة مهمة لتسهيل المشاركة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ليبيا، مبدياً تطلعه إلى مواصلة التعاون لا سيما في دعم تنظيم الاتحاد الأفريقي لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية.